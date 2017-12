CNAIR: Taxa in euro pentru podul Giurgiu - Ruse nu se modifica in 2018

Ziare.

Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remisca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea podului peste Dunare, in sensul Giurgiu - Ruse raman neschimbate in 2018.Totodata, nivelul tarifelor exprimat in lei este actualizat la cursul de 4,5993 lei/euro."Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizeaza ca aceste tarife sunt exprimate in euro si sunt actualizate anual in functie de cursul monedei euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului in curs comunicat de Banca Centrala Europeana si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene", subliniaza compania de drumuri.Comunicatul citat mai precizeaza ca proiectul de ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR se afla pe circuitul de avizare.In acest ordin nu se regasesc modificari legate de tarife, ci de exceptarea de la plata a unor categorii de transporturi.Astfel, se actualizeaza exceptiile de la plata tarifelor pentru transporturile efectuate de catre si in interesul fortelor militare, in baza acordurilor la care Romania este parte. Totodata, se reconsidera unele categorii de vehicule exceptate de la plata tarifelor si se reformuleaza unele paragrafe pentru o mai buna claritate a textului."Se introduce o noua exceptie de la plata tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse pentru autoturismele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, de riverani", adauga CNAIR.B.B.