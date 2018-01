Falca nu mai creste taxele in Arad. Mai bine se lipseste de 4 milioane de lei decat sa fie tinta USR

Ziare.

Edilul-sef a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor si a atacat in contencios administrativ hotararea de CL. In plus, Falca spune ca dupa ce au facut calcule au constatat ca majorarile oricum nici nu aduceau foarte multi bani la buget."Toata valoarea ce se aduna din cresterea impozitelor pe 2018 este de 4 milioane de lei. Daca facem un calcul, cele patru milioane de lei inseamna vreo 800.000 de euro la nivel de municipiu, in schimb campania era atat de profunda, ca Aradul isi creste taxele si ca va fi groaznic, incat am luat decizia sa intram in Consiliu sa anulam acest lucru si sa astept campania USR pe faptul ca de doi ani Aradul nu primeste 2,5 milioane de euro pentru stadionul UTA (aflat in reconstructie, banii fiind promisi de Guvern - n.red.), iar daca nu vin banii, e pericol sa nu se finalizeze lucrarile", a spus Falca.Primarul a declarat ca are deja proiectul de hotarare privind revenirea la nivelul taxelor din 2015, cand a avut loc majorarea anterioara, iar acesta va fi supus votului in sedinta CL de saptamana viitoare.Falca a criticat USR spunand ca nu a vazut "o campanie pe faptul ca PSD a furat 16 milioane de euro" din bugetul orasului prin modificarea de catre Guvern a Codului Fiscal."Asta imi confirma ca exista un parteneriat intre USR si PSD", si-a prezentat concluziile Falca.Intr-o dezbatere publica organizata de Primaria Arad la jumatatea lunii decembrie pe marginea proiectului privind taxele si impozitele anului 2018, primarul Gheorghe Falca declara ca isi asuma cresterea anumitor taxe. Edilul spunea ca, in cazul unui apartament de 90 de metri patrati, in 2017 s-a platit un impozit de 248 de lei, iar in 2018 se va plati 310 lei, cresterea fiind de 25 la suta.Falca spunea ca 98 la suta dintre taxele si impozitele din Arad au ramas neschimbate, dar nu a precizat de ce este necesara majorarea unora dintre obligatiile populatiei catre bugetul local.In 8 ianuarie, USR Arad anunta ca a atacat la instanta de contencios administrativ hotararea Consiliului Local prin care in Arad sunt majorate cu 25% impozitele pe locuintele persoanelor fizice si cu aproximativ 5% cele pe terenuri.