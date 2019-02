Firea vrea sa majoreze impozitele si taxele din Bucuresti, din cauza inflatiei

Cladiri si terenuri

Masini

Diverse taxe si certificari

Ziare.

com

Pentru, valoarea impozabila ar urma sa creasca de la 1.013 lei/metru patrat la 1.060 lei/metru patrat.Pentruvaloarea impozabila ar urma sa creasca de la 304 lei/metru patrat la 318 lei/metru patrat.Valoarea impozabila va creste si pentruzona A (de la 10.488 lei/metru patrat la 10.970 lei/metru patrat), zona B (de la 8.709 lei/metru patrat la 9.110 lei/metru patrat), zona C (de la 6.583 lei/metru patrat la 6.886 lei/metru patrat), zona D (de la 4.505 lei/metru patrat la 4.712 lei/metru patrat).Pentru, in functie de categorie.Pentru, impozitul va creste de la 18 la 19 lei/200 centimetri cubi.Pentru, impozitul va creste de la 73 la 76 lei/200 centimetri cubi, pentru, impozitul va creste de la 146 la 153 lei/200 centimetri cubi, iar pentru, impozitul va creste de la 294 la 308 lei/200 centimetri cubi.Pentrucresterea va fi de la 24 la 25 lei/200 centimetri cubi.de catre Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate va creste de la 13 la 14 lei,va creste de la 11 la 12 lei,de la 17 la 18 lei,de la 70 la 73 de lei.vor creste de la 3.039 la 3.179 lei (pentru o suprafata de pana la 500 metri patrati) si de la 4.052 la 4.238 lei (pentru suprafete mai mari).ar urma sa fie majorata de la 507 la 530 lei.va creste de la 2.234 la 2.337 lei/zi/locatie (pentru filme de scurt sau lungmetraj, pentru seriale de televiziune) si de la 2.765 la 2.892 lei/zi/locatie (pentru videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar).va creste de la 1.915 la 2.003 lei/zi pentru suprafete de pana la 1.000 metri patrati; de la 3.723 la 3.894 lei/zi pentru suprafete cuprinse intre 1.000 - 5.000 metri patrati; de la 7.446 la 7.789 lei/zi pentru suprafete de peste 5.000 metri patrati.In ceea ce priveste Piata Constitutiei, taxa va fi majorata de la 137.000 la 143.302 lei/eveniment iar pentru Piata Victoriei de la 91.000 la 95.186 lei/eveniment, iar pentru Piata Enescu, Piata Universitatii si Piata Alba Iulia de la 68.000 la 71.128 lei/eveniment.Se propune si majorareaSpre exemplu, pentru accesul in zona A, pentru masinile intre 5 - 7,5 tone taxa creste de la 234 lei/zi la 245 lei/zi, iar in zona B, de la 64 la 67 lei/zi.ar urma sa fie majorata de la 304 la 318 lei/minut.In expunerea de motive se arata ca, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,Conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,, aminteste sursa citata. De asemenea, conform art. 489, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in Titlul IX, in functie de criterii economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale.Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie, a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport datorate de catre contribuabilii persoane fizice este de 10%.