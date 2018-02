Ministerul Mediului elimina taxa abia anuntata de 1% pentru toate investitiile private sau publice

UPDATE 21:52

"Autoritatile publice pentru protectia mediului percep taxe in procent de 1% din valoarea investitiei la emiterea acordului de mediu. Sumele constituie venit la bugetul autoritatii competente pentru protectia mediului emitenta a acordului de mediu si se folosesc pentru angajarea expertizei externe necesara analizarii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvata, precum si a raportului de securitate dupa caz, atunci cand complexitatea proiectului este deosebita. Sumele neutilizate se reporteaza pentru anul urmator si se folosesc in acelasi scop", se arata in proiectul de lege, citat de Profit.ro Ministerul Mediului sustinea ca transpune astfel in legislatia romana Directiva 52 din 2014 a Uniuni Europene, insa aceasta nu vorbeste nicaieri despre taxa de 1%.Investitorii mari se opun introducerii taxei.Adriana Ghica, reprezentantul Consiliului Investitorilor Straini (CIS), sustine ca nu exista un studiu de impact in baza caruia sa se fi stabilit valoarea taxei de 1%.La randul sau, Oana Ijdelea, reprezentant al ARCOMN - Black Sea Oil and Gas, spune ca procentul este foarte mare si da ca exemplu un proiect pentru care noua taxa s-ar ridica la valoarea de 40 de milioane de dolari, o suma exorbitanta.Si in transporturi taxa este contestata, ea ridicandu-se la valori foarte mari in cazul lucrarilor de infrastructura. Mai mult, transportatorii spun ca ea nici nu are aplicabilitate pentru ca un astfel de proiect nu are valoare initiala.In schimb, Dorina Mocanu, director general al Directiei Generale Evaluare Impact si Controlul Poluarii, a explicat pentru Profit.ro ca taxa de 1% a fost gandita pentru ca Agentiile pentru Protectia Mediului (APM) nu au expertiza necesara pentru a evalua documentatia depusa pentru proiecte complexe."Exista posibilitatea sa fie mai mica de 1%, poate fi eliminata, dar", a mai spus Mocanu, subliniind ca "majoritatea proiectelor sunt private si nu se poate pune problema provizionarii unor sume de la bugetul de stat pentru asigurarea expertizei".- Ministerul Mediului a anuntat, vineri seara, ca dupa dezbaterile publice au fost eliminate prevederile articolului 30, care introducea respectiva taxa."In urma dezbaterii publice, respectiv a observatiilor primite de la institutiile implicate in procesul de consultare si din partea persoanelor direct interesate, inclusiv in cadrul Sedintei de dezbatere publica ce a avut loc la sediul Ministerului Mediului in data 29.11.2017, au fost eliminate prevederile articolului 30, forma finala a actului normativ urmand a fi promovata dupa analizarea tuturor propunerilor si a observatiilor primite", se arata in comunicatul Ministerului Mediului