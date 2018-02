Primaria Capitalei vrea de la bucuresteni mai multi bani din taxe si impozite

Ce taxe cresc

Ziare.

com

Astfel, mai multe taxe si impozite locale in Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect publicat pe site-ul Primariei Capitalei.PMB explica inititativa prin cresterea ratei inflatiei. In expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care spun ca, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele se indexeaza anual, pana in 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Amintim ca rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate de Institutul National de Statistica (INS).Proiectul Primariei prevede si pentru 2019 o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie, a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport datorate de catre contribuabilii persoane fizice pentru intregul an.Pentru, inregistrate in Registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitele ar urma sa creasca in felul urmator: zona A - de la 10.353 lei/ha in prezent la 10.695 lei/ha, conform proiectului, pentru zona B - de la 8.597 lei/ha la 8.881 lei/ha, pentru zona C - de la 6.499 lei/ha la 6.713 lei/ha, pentru zona D - de la 4.447 lei/ha la 4.594 lei/ha.In ceea ce priveste, taxele vor creste dupa cum urmeaza: pentru terenurile cu constructii - de la 27 lei/ha la 28 lei/ha, pentru teren arabil - de la 46 lei/ha la 48 lei/ha, pentru pasune - de la 24 lei/ha la 25 lei/ha.Pentruevidentiata, impozitul va creste de la 100 lei/an la 103 lei/an.de functionare ar urma sa fie majorata de la 17 la 18 lei, iar cea pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol de la 69 de lei la 71 de lei.De asemenea, ar urma sa fie majorata taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii inregistrate in grupele CAEN 561 - Restaurante (de la 3.000 la 3.099 lei pentru suprafete de pana la 500 mp si de la 4.000 lei la 4.132 lei pentru suprafete mai mari de 500 mp).Sunt prevazute cresteri si in ce priveste- de la 2.205 lei/zi/locatie la 2.278 lei pentru film scurt sau lungmetraj si de la 2.730 lei/zi/filmare la 2.820 pentru videoclipuri cu caracter publicitar.Ar urma sa fie majorate sisi a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de cinci tone (de exemplu, in zona A, pentru masini intre 5 - 7,5 tone, taxa creste de la 231 lei/zi la 239 lei/zi, iar pentru masini intre 7,5 - 12,5 tone creste de la 452 lei/zi la 467 lei/zi).Taxa pentru inregistrarea vehiculelor care nu necesita obligativitatea inmatricularii ar urma sa fie de 310 lei, fata de 300 de lei in prezent.