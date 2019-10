Primaria Capitalei vrea sa introduca o noua taxa pentru apa uzata

Ziare.

"Se aproba componenta Taxei Municipale pentru Apa Uzata, denumita Taxa Municipala pentru Apa Uzata Faza 2 (TMAU Faza 2) destinata pentru acoperirea serviciului datoriei imprumutului de pana la 75.000.000 de euro, contractat de catre Municipiul Bucuresti de la Banca Europeana de Investitii pentru co-finantarea proiectului "Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti - Etapa II" si pentru rambursarea imprumutului, inclusiv comisioanele bancii la care se va deschide contul special pentru colectarea taxei", se arata intr-un proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Urmatoarea sedinta de consiliu va avea loc joi, 24 octombrie.In cazul in care va fi aprobata, taxa ar urma sa intre in vigoare de la 1 noiembrie 2019 si va fi colectata de Apa Nova, in numele si pentru Municipiul Bucuresti.Taxa pentru apa uzata va fi perceputa persoanelor fizice si juridice, care beneficiaza de serviciile de canalizare furnizate de Apa Nova Bucuresti.