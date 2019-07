Sectorul 2 plateste cea mai mare taxa de gunoi din tara. Firma de salubritate incaseaza de 3 ori mai mult decat incaseaza Primaria

Cum au ajuns locuitorii Sectorului 2 sa plateasca cea mai mare taxa de habitat din tara

Se vrea taxa de habitat si pentru firme. Tarife mai mari de 2,5 ori

Primaria a dat Supercom de trei ori mai mult decat a incasat din taxa de habitat

Ziare.

com

De la 1 martie, de cand a intrat in vigoare taxa, si pana in prezent, la bugetul local s-au incasat 6,4 milioane de lei. In acelasi timp, pentru operatorul aflat sub contract cu primaria s-au platit 19,7 milioane lei, adica de trei ori mai mult decat incasarile din taxa de habitat.Iar firma care se ocupa de ridicarea gunoiului in Sectorul 2 este Supercom SA. Adrian Alexandru, consilier local USR, avertizeaza ca, de 15 ani, la Sectorul 2 nu s-a mai organizat o licitatie pentru servicii de salubrizare contractele, fiindu-i atribuite doar Supercom.Anul trecut, spune Adrian Alexandru, Primaria Sectorului 2 si Consiliul Sectorului 2 au fost obligate de Inalta Curte de Casatie si Justitie sa organizeze licitatie pentru serviciul de salubrizare. Cu toate astea, autoritatile au ignorat decizia ICCJ.Si, mai nou, primaria vrea taxa de habitat si pentru firme, inclusiv ONG-uri, astfel ca acestea vor plati cu 2,5 ori mai mult decat in prezent pentru ridicarea gunoiului. Si totul se intampla prin negociere, tot fara licitatie, tot cu Supercom SA.Consilierul local USR sustine ca atat primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader (PSD), cat si viceprimarul Dan Cristian Popescu (PNL) vor ca Supercom SA, firma detinuta de un fost senator PSD, sa se ocupe in continuare de salubrizare si din aceasta cauza cei doi ignora decizia instantei si refuza sa faca licitatie.Suntem o capitala europeana, dar, a declaratAdrian Alexandru, consilier local USR Sector 2.El a povestit cum s-a ajuns la aceasta situatie:"In luna decembrie 2018, s-a dat o hotarare de consiliu prin care s-a instituit taxa de habitat de 159 de lei, cea mai mare din tara, si cu o subventie de 28 de lei. Pe aceasta am reusit sa o suspendam si, ulterior, sa o anulam. Aceasta suspendare a avut loc la finalul lunii ianuarie.S-a dat apoi o alta hotarare de consiliu in februarie, prin care taxa a intrat in vigoare de la 1 martie. Suma a ramas aceeasi, doar ca s-a marit subventia la 39 de lei. Aceasta e in vigoare in acest moment: 159 lei taxa anuala si subventie 39 de lei. Dar subventie data tot din banii contribuabililor", a declarat Adrian Alexandru.USR a depus mai multe contestatii pentru suspendarea taxei, iar luna trecuta Consiliul Local Sector 2 a adoptat o hotarare prin care, incepand cu 1 ianuarie 2020, taxa de habitat va fi zero lei pentru toti cei care vor colecta selectiv gunoiul."Sunt mai multe dosare si aceasta taxa va fi suspendata, dar dureaza. Stiind ca si aceasta va fi suspendata, au venit luna trecuta, cu trei ore inainte de inceperea sedintei, cu o taxa de habitat incepand cu 1 ianuarie 2020, cu subventie de 100%. Aici este vorba despre persoanele fizice", a explicat consilierul USR pentru Ziare.com.Adrian Alexandru, consilier local USR Sector 2, a subliniat ca exista o alta hotarare in dezbatere publica, care prevede taxa de habitat si pentru firme, iar tarifele pentru ridicarea gunoiului sunt de 2,5 ori mai mari. Iar negocierile se fac tot cu firma Supercom."La 1 iulie trebuia sa vina cu o. Pe site-ul Primariei, la Consiliul Local, este proiectul cu taxa de habitat pentru persoanele juridice, inclusiv pentru ONG-uri.Primarul a initiat cresterea tarifelor la salubritate, in conditiile in care exista o decizie a instantei, potrivit careia trebuie sa faca licitatie. Deci prioritatea era sa faca licitatie si apoi stabilesti tarifele, tot prin licitatie", a atras atentia Adrian Alexandru.Potrivit consilierului USR, contractul cu Supercom reprezinta 10% din buget."Pe ei ii intereseaza sa se incaseze cat mai multi bani pentru ca acesti bani se intorc. Este cel mai mare contract din Primarie, la noi contractul de salubritate este 10% din buget. Iar patronul firmei la care nu se face licitatie de 15 ani este un fost senator celebru PSD si au tupeul sa nu respecte o decizie a instantei de anul trecut, de asta vara.Atunci i-a obligat sa faca licitatie. In martie am aprobat contractul si caietul de sarcini si de trei luni tot spun ca mai trebuie ceva, ca a cerut ANAF sa se faca modificari", a mai declarat Adrian Alexandru.In cele 5 luni care s-au scurs de la intrarea in vigoare a taxei de habitat pentru persoanele fizice si pana in prezent, la bugetul local s-au incasat 6,4 milioane de lei, subliniaza consilierul local USR Sector 2 Adrian Alexandru.In acelasi timp, spune el, pentru Supercom s-au platit 19,7 milioane lei, adica de trei ori mai mult decat incasarile din taxa de habitat."Taxa de habitat inseamna de trei ori mai multi bani pentru Supercom!!! De la introducerea taxei de habitat, la bugetul local s-au incasat 6,4 milioane lei. In acelasi timp, pentru Supercom s-au platit 19,7 milioane lei, adica de trei ori mai mult decat incasarile din taxa de habitat!!!Aveti in imaginile alaturate aceste sume. Acum devine mult mai clar de ce era atat de mare nevoia introducerii celei mai mari taxe de habitat din tara", a scris Adrian Alexandru pe Facebook