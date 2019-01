Sectorul din Bucuresti unde locuitorii sunt obligati sa plateasca cea mai mare taxa de gunoi din tara. USR va ataca masura

USR contesta taxa: E cea mai mare din tara

Cei care colecteaza separat deseurile reciclabile (hartie, metal, sticla sau plastic) vor beneficia de o subventie de 30 de lei pe an, ceea ce inseamna ca vor achita 129 de lei anual.Taxa, care urmeaza sa fie instituita de la 1 martie, va fi platita inclusiv de copii si pensionari.In prezent, cetatenii Sectorului 2 platesc direct la operatorul de salubrizare 8,46 lei de persoana pe luna.USR precizeaza ca Sectorul 2 are valoarea cea mai ridicata din Bucuresti pentru plata salubrizarii si, totodata, cea mai mare din tara."Consiliul Local Sector 2 a impus o taxa de habitat de 159 lei/persoana/an pe care orice locuitor din Sectorul 2, nou-nascut sau pensionar, va trebui sa o plateasca de la 1 martie. Valoarea acestei taxe este cu peste 50% mai mare decat valoarea pe care o platesc locuitorii urmatorului sector. Sectorul 1 si Sectorul 3 au taxa zero la gunoi.Taxa a fost introdusa fara dezbatere publica. Primaria Sectorului 2 a organizat dezbaterea publica dupa introducerea taxei", a scris pe Facebook Adrian Alexandru, consilier local USR Sector 2.Asadar, USR a anuntat ca depune o plangere la Consiliul Local Sector 2, fiind primul pas in vederea atacarii hotararii in contencios administrativ."Metodologia pentru stabilirea taxei nu respecta legea.Vom trimite o sesizare si catre Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru ca dupa parerea noastra hotararea de consiliu local incalca GDPR-ul, iar autoritatile nu au de ce sa ceara CNP-urile contribuabililor.Vom face o sesizare si catre Consiliul Concurentei, pentru ca este cel care a inaintat actiune in instanta impotriva primariei pentru organizarea licitatiei in august 2018, ICCJ a dat o sentinta definitiva si irevocabila prin care primaria trebuie sa organizeze licitatie, decizie care este in acest moment ignorata si neresepectata", au precizat marti reprezentantii USR Sector 2.Acestia reclama si ca taxa trebuie achitata doar de catre persoanele fizice."Persoanele juridice nu platesc. Cu alte cuvinte, jocurile de noroc de la parterul blocurilor nu platesc. La fel pizzeriile, restaurantele. In schimb, cetateanul plateste", au punctat reprezentantii USR Sector 2.Si anul trecut, dupa ce Consiliul Local Sector 4 a majorat taxa de gunoi de la 5 la 12 lei pe luna, mai multi consilieri locali USR au contestat in instanta hotararea Acestia au afirmat ca masura e nelegala, "deoarece incalca nu mai putin de 10 legi si acte normative aflate in vigoare, la data emiterii ei".La finalul anului trecut, controversata majorare a taxei de salubrizare din Sectorul 4 a fost anulata definitiv de instanta . Primaria trebuie acum sa le dea cetatenilor banii inapoi.Cetatenii din Sectorul 2 al Capitalei au fost deja instiintati ca sunt obligati sa achite la bugetul local taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare. Acestia trebuie sa depuna o declaratie in care sa precizeze numarul de persoane care locuiesc in imobil."Va informam ca incepand cu anul fiscal 2019 persoanele fizice - locuitori ai Sectorului 2, au obligatia de a achita la bugetul local al sectorului taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare.In vederea calcularii taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare proprietarii (unul dintre coproprietarii) imobilelor situate pe raza Sectorului 2 vor depune, in termen de 60 de zile de la data adoptarii hotararii mai sus mentionate, Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare in care vor declara pe propria raspundere numarul de persoane care locuiesc in imobilul pentru care se completeaza declaratia precum si numele, C.N.P.-ul si calitatea acestora fata de proprietar (membru al familiei/chirias) . In cazul in care o persoana detine mai multe imobile, va trebui sa depuna declaratie pentru fiecare imobil in parte", precizeaza informarea transmisa de Primarie.Contribuabilii care locuiesc la bloc pot depune declaratia si la Asociatia de proprietari de care apartin, in baza contractului/protocolului de colaborare incheiat de Primaria Sectorului 2 cu asociatia, urmand ca aceasta din urma sa le inainteze la Primarie in cel mult 3 zile.Declaratia poate fi transmisa si online pe site-ul directiei , la sectiunea "declarare online taxa habitat".