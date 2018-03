Taxele locale ar putea creste de sase ori. Ministerul Dezvoltarii dezminte, PNL publica dovada

PNL a publicat dovada

Ministerul sustine ca proiectul va prevede aceleasi intervale de impozitare ca pana acum, dar ca structurile asociative ale administratiei publice locale au propus introducerea unui nivel unic (la nivel national).In schimb, PNL arata ca asta inseamna o majorare si de sase ori a taxelor locale.Intr-un comunicat de presa, ministerul arata ca "elaborarea Codului finantelor publice locale reprezinta un deziderat al celor 4 structuri asociative ale administratiei publice locale (Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania), pentru a reglementa, in mod unitar, coerent si eficient, domeniile finantelor publice locale, crizei financiare si insolventei unitatilor administrativ-teritoriale, impozitelor si taxelor locale si a procedurilor fiscale locale".Potrivit documentului citat, proiectul are prevazute aceleasi intervale de impozitare: 0,08% - 0,2% pentru cladirile utilizate in scop rezidential si 0,2% - 1,3% pentru cladirile utilizate in scop nerezidential."Structurile asociative ale administratiei publice locale au propus introducerea unui nivel unic (la nivel national) asupra caruia consiliul local din fiecare unitate administrativ-teritoriala sa stabileasca daca aplica sau nu o cota aditionala. Acest aspect va fi dezbatut in cadrul grupului de lucru, constituit la nivelul MDRAP, pentru elaborarea noului Cod al finantelor publice locale", mai precizeaza ministerul in comunicat.In fine, se arata ca proiectul Codului de finante publice locale a fost realizat cu "specialisti din administratia publica centrala si locala, din mediul academic si din cele 4 structuri asociative, reprezentate atat de specialisti, cat si de partidele politice".In replica, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris pe Facebook ca "oricat s-ar stradui PSD sa nege sau sa dea inapoi", "tocmai am prezentat dovada ca guvernul vrea sa majoreze impozitele locale chiar si de sase ori prin noul Cod al finantelor publice locale"."O adresa a Ministerului Dezvoltarii Regionale, trimisa primarilor din tara, le cere acestora sa-si exprime punctul de vedere cu privire la propunerea de 'stabilire a unor cote/nveluri unice la nivel national' pentru impozitele locale pe proprietate.Informatia a fost facuta publica de colegul Florin Roman, care a bagat zazanie intre alesii locali pentru ca manevra a fost gandita de fapt de catre primarii PSD care s-au vazut cu bugetele taiate dupa asa-zisa revolutie fiscala. Pentru a compensa reducerea sumelor primite din impozitul pe venit, primarii PSD au cerut Guvernului sa majoreze taxele locale pentru ca ei sa spuna dupa aceea ca au fost obligati de lege", a scris Danca pe pagina de socializare.El a explicat ca in prezent, primarii pot stabili o cota de impozitare pentru cladiri rezidentiale intre 0.08% si 0.2%, in timp ce "noua propunere a Ministerului Dezvoltarii este o cota unica iar primarii PSD au propus plafonul maxim de 0,2%."."Pentru cladirile nerezidentiale, acum, impozitele locale au marja intre 0,2% si 1,3%. Si aici, Ministerul Devoltarii a propus o cota unica de impozitare iar", a mai notat purtatorul de cuvant.Danca mai precizeaza ca s-a intamplat exact ceea ce a avertizat PNL. Mai exact, "".Purtatorul de cuvant a mai afirmat ca solutia propusa de partid este transferul 100% a sumelor din impozitul pe venit si pensii catre autoritatile locale: "Am depus amendamente la bugetul de stat in acest sens si am initiat chiar un proiect de lege care ar putea ajuta foarte mult administratiile performante (liberale) dar PSD si ALDE se opun".