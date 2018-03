Turcan: Guvernul va obliga toate autoritatile locale sa creasca taxele si impozitele de 6 ori

Ziare.

com

"Toate primariile din aceasta tara vor fi obligate prin HG sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. Este o decizie teribila, pe care au pregatit-o cei din majoritatea PSD-ALDE, care, pentru ca si-au supradimensionat cheltuielile, pentru ca nu stiu sa guverneze si sa aduca investitii pentru a obtine mai multi bani la bugetul de stat, au devalizat pur si simplu de bani autoritatile publice locale, le-au confiscat excedentele pe care unele dintre ele le-au facut, i-au lasat fara bani pentru acoperirea cheltuielilor curente, iar acum ii forteaza printr-o decizie guvernamentala, intrand cu bocancii in autoritatea primariilor, sa creasca taxele si impozitele locale de 6 ori", a acuzat Turcan, vineri, intr-o conferinta de presa.Ea a mentionat ca, in momentul de fata, exista prezentata, pentru dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale, propunerea Guvernului referitoare Codul finantelor publice locale, iar in acest proiect de act normativ este prevazut ca toate autoritatile sa opteze pentru pragul maxim de impozitare, atat pentru cladirile rezidentiale, cat si nerezidentiale."E un proiect de lege care vizeaza Codul finantelor publice locale. In momentul de fata, primariile au posibilitatea sa opteze intre o limita minima si o limita maxima a modului de calcul asupra impozitului atat pe cladirile rezidentiale, cat si pe cele nerezidentiale. Evident ca aproape toate autoritatile publice locale au optat pentru pragul de jos.Prin acest nou proiect de lege pe care il pregatesc si care, in baza legii, se afla in momentul de fata in dezbatere publica,. Nu mai exista optiunea si le trimit la limita maxima", a specificat prim-vicepresedintele PNL.Deputatul liberal trage un semnal de alarma privind acest proiect al actualei guvernari si spera ca va fi putea fi blocat in Parlament. "Evident, faptul ca am sesizat astazi, in spatiul public, urmareste si un semnal de alarma pentru a bloca aceasta mizerie pe care o fac la adresa celor pe care i-au lasat fara bani, intr-o situatie disperata, si anume primarii si presedintii de consilii judetene", a spus Turcan.Liderul PNL a adaugat ca, "in cel mai rau scenariu, probabil ca (prevederea - n.red.) se va aplica de anul viitor".