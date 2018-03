USR contesta in instanta noua taxa de gunoi din Sectorul 4

Ziare.

com

La inceputul anului s-a anuntat ca autoritatile locale din Sectorul 4 au marit taxa de salubrizare, la 12 lei de persoana/luna , dar in urma reactiei publice autoritatile au stabilit ca tariful sa fie 6 lei pentru persoanele cu venituri mai mici de 2.000 de lei si 9 lei pentru restul. Pentru PFA-uri si SRL-uri taxa este 80 de lei, iar daca achita in primele trei luni din an platesc doar 30 de lei.Luni, consilierii USR Mihaela Murgoci, Matache Cristinel-Nicusor si Moulin Guilhem Christian au depus la Tribunalul Bucuresti o actiune de anulare a Hotararii Consiliului Local Sector 4, nr. 347/18.12.2018, prin care au fost stabilite noile sume pentru taxa de salubrizare.Consilierii locali sustin ca aceasta hotarare e nelegala, "deoarece incalca nu mai putin de 10 legi si acte normative aflate in vigoare, la data emiterii ei", conform USR Sector 4 "Instituirea actualei taxe de salubrizare trebuie anulata, deoarece consideram masura abuziva si discriminatorie pentru cetatenii de rand, prin stabilirea unor cuantumuri diferite de pret, pentru acelasi serviciu prestat, in functie de veniturile declarate de fiecare cetatean", sustin consilierii.Acestia arata ca taxa pentru firme a fost stabilita fara un calcul al costurilor reale."Fara o baza legala se dovedeste hotararea si in cazul mediului de afaceri, stabilindu-se, in mod pur arbitrar si fara un calcul economic al costurilor reale, cuantumul de 80 RON/sediu social, indiferent daca exista activitate sau nu, putandu-se ajunge la taxarea unei firme cu 960 RON/an, fara sa fi produs nici un pic de deseuri. Asa se sustine mediul de afaceri in Sectorul 4?!", se arata in comunicat.Citeste si Primaria Sectorului 4 explica de ce a dublat taxa de gunoi A.G.