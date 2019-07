Inca o surpriza la Wimbledon: Wawrinka, eliminat de locul 63 ATP

Ziare.

Elvetianul a fost invins greu, in cinci seturi, de americanul Reilly Opelka, scor 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6.Tanarul in varsta de 21 de ani a castigat primul set, insa le-a pierdut pe urmatoarele doua si se parea ca Wawrinka nu va avea probleme prea mari.Opelka a reusit insa sa se impuna in setul patru si a trimis partida in "decisiv", pe care l-a castigat cu 8-6 si a obtinut calificarea in turul al treilea.Wawrinka ramane fara performante notabile pe iarba londoneza, triplul campion de Grand Slam reusind sa ajunga doar pana in sferturi la Wimbledon.M.D.