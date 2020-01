Patru turnee ATP ce urmau sa se dispute in China au fost anulate din cauza epidemiei de coronavirus

Ziare.

Cele patru turnee urmau sa aiba loc Qujing (incepand din 2 martie), Zhuhai (9 martie), Shenzhen (16 martie) si Zhangjiagang (23 martie). ATP continua sa monitorizeze situatia din China si va anunta daca exista posibilitatea reprogramarii acestor competitii la o data ulterioara.In principiu, turneele challenger de la Taipei (Taiwan, din 30 martie), Nanchang (China, din 6 aprilie), Changsha (China, din 13 aprilie), Anning CH 125 (China, din 20 aprilie) se vor desfasura la datele prevazute.Mai multe competitii programate in China in urmatoarea perioada au fost mutate din cauza epidemiei de coronavirus.De exemplu, Federatia internationala de baschet (FIBA) a mutat la Belgrad turneul feminin de calificare la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, ce urma sa aiba loc la Foshan, in perioada 6-9 februarie. Turneul preolimpic de fotbal feminin, ce urma sa fie organizat la Wuhan intre 3 si 9 februarie, va avea loc in cele din urma in Australia. Un turneu preolimpic de box, prevazut initial tot la Wuhan in februarie, a fost reprogramat in martie in Iordania.