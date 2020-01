Ana Bogdan, invinsa dramatic la Australian Open

Ziare.

Tenismena noastra a fost invinsa de Ann Li dupa un meci in care a avut doua mingi de meci.In cele din urma, Ann Li a intors rezultatul si s-a calificat in premiera pe tabloul principal de la Australian Open.7-5, 6-7 (9), 2-6 a fost scorul intalnirii dintre Ana Bogdan si Ann Li.Marius Copil a fost eliminat si el in calificarile pentru Grand Slam-ul australian, de asemenea dupa un meci pe care l-a avut in mana.Tenismenul nostru a cedat in trei seturi in fata lui Lorenzo Musetti, scor 7-6 (6), 4-6, 5-7.In setul decisiv, Marius Copil a condus cu 5-2, insa italianul a revenit formidabil si si-a asigurat prezenta in ultima runda a calificarilor.Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu au fost acceptate direct pe tabloul principal de la Australian Open.Acolo ar putea ajunge si Monica Niculescu si Gabriela Ruse, prezente in ultima runda a calificarilor.I.G.