Ana Bogdan revine superb si obtine o calificare impresionanta in turul trei la Australian Open

Ana Bogdan - Yulia Putintseva 1-6, 6-2, 6-3

Ziare.

com

Jucatoarea romana aflata pe locul 104 in clasamentul WTA a eliminat-o in turul doi pe Yulia Putintseva din Kazahstan.Sportiva nascuta la Sinaia s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 6-3, dupa o revenire spectaculoasa.Jucat pe o caldura extrema, de aproape 40 de grade Celsius, meciul dintre cele doua a fost... straniu!Yulia Putintseva, aflata pe locul 54 in ierarhia WTA, a inceput ca din tun jocul si a castigat primul set intr-o maniera categoric, in mai putin de 30 de minute.Setul doi a inceput tot cu tenismena din Kazahstan la timona si cu 2-0 pe tabela. Din acel moment insa ceva s-a rupt in jocul lui Putintseva, iar Ana, care in runda precedenta a eliminat-o pe favorita numarul 11 - Kristina Mladenovic, a rasturnat neasteptat situatia.A castigat 6 game-uri la rand si a imprins meciul in setul decisiv, unde a surclasat-o din nou pe Putintseva.E pentru prima oara cand Ana ajunge in turul trei al unui turneu de Grand Slam.Dupa calificarea in turul III, Ana Bogdan si-a asigurat un cec in valoare de 93 de mii de euro si 130 de puncte in clasamentul WTA.In turul urmator, tenismena noastra in varsta de 25 de ani o va intalni pe castigatoarea partidei dintre favorita numarul 17, americanca Madison Keys, si rusoaica Ekaterina Alexandrova.06:55 - Tenismena din Kazahstan isi face serviciul, dar Ana urmeaza sa serveasca pentru castigarea meciului.06:51 - Impresionant modul in care Ana a reintrat in meci dupa un prim set pierdut categoric. 5-2 si reprezentanta noastra e la doar un game distanta de calificarea in turul III.06:49 - Break reusit de Ana Bogdan, care se distanteaza la 4-2 in acest set decisiv.06:44 - Ana isi face serviciul si trece din nou in avantaj.06:40 - Rebreak facut de tenismena noastra.06:29 - Break reusit de Putintseva.06:24 - Seria Anei se opreste la 7 game-uri castigate consecutiv!06:07 - Ana isi face serviciul si e la doar un game distanta de castigarea setului doi.05:59 - Revenire spectaculoasa pentru Ana Bogdan, care conduce cu 4-2.05:51 - 3 game-uri la rand castigate de Ana si sportiva noastra trece in avantaj.05:47 - Ana reuseste breakul si egaleaza la 2.05:29 - Ana Bogdan isi pierde din nou serviciul si lucrurile nu arata deloc bine pentru reprezentanta Romaniei.05:16 - Un nou break reusit de Putinstseva si sportiva din Kazahstan va servi pentru castigarea primului set.05:06 - Game alb pentru Ana Bogdan.05:02 - Inca un game bun reusit de jucatoarea aflata pe locul 54 WTA, care se distanteaza la 3-0 in acest start de meci.04:59 - Break reusit de Putintseva.04:55 - Jucatoarea din Kazahstan castiga primul game al meciului, pe propriul serviciu.ora 04:52 - A inceput partida.Ana Bogdan ocupa locul 104 in ierarhia WTA, in timp ce adversara ei din Kazahstan se afla pe pozitia 54.Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum.In primul tur, Ana Bogdan a eliminat-o pe Kristina Mladenovic (fav.11), scor 6-3, 6-2, iar Yulia Putintseva a invins-o pe Heather Watson, cu 7-5, 7-6.Australian Open 2018 se desfasoara in perioada 15-28 ianuarie.I.G.