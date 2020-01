Ashleigh Barty isi avertizeaza rivalele la Australian Open

Ziare.

com

Barty spune ca este in cea mai buna forma a carierei si nu crede ca poate fi invinsa de cineva."Cine vrea sa ma bata, va trebui sa joace la un nivel inalt pentru mult timp! Nu merge cu jumatati de masura! Nu doar primele trei-patru game-uri sau un set! Va trebui sa joace tot meciul bine ca sa ma invinga!", a spus Ashleigh Barty la conferinta de presa.Lidera clasamentului WTA a devenit favorita agentiilor de pariuri dupa eliminarea Serenei Williams.Ea are cota 1.85 pentru a castiga Australian Open. Barty mai are in palmares un singur Grand Slam, castigat anul trecut la Roland Garros.Barty este calificata in optimile de finala de la Australian Open, unde o va intalni pe Alison Riske, favorita numarul 18.C.S.