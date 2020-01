Australian Open 2020: Aryna Sabalenka a facut reclamatie la politie

Ziare.

Jucatoarea din Belarus spune ca a recurs la acest gest deoarece a fost jignita de un fan la finalul meciului."Un copil ratat! In primul rand am depus o plangere la politie! Ai depasit orice limita scriind niste lucruri despre familia mea, mai ales in aceste momente dificile din viata mea.Nu mi-a fost greu sa te gasesc... Cum stii sa ma incurajezi, bravo!", i-a transmis Sabalenka fanului, conform GoTennis Tatal Arynei Sabalenka a murit recent, iar jucatoarea din Belarus vrea sa castige un Grand Slam in memoria sa.De la Australian Open a fost insa invinsa de Carla Suarez Navarro cu 7-6 (6), 7-6 (6).C.S.