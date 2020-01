Australian Open, la faza semifinalelor: Cum arata cotele la pariuri pentru castigatoarea Grand Slam-ului de la Melbourne

Ziare.

Favorita la cucerirea turneului de la Melbourne e considerata a fi favorita gazdelor, Ashleigh Barty, care are cota 2.30.Simona Halep are sansa a doua, cu cota 3.00, in timp ce adversara tenismenei romane din semifinale, Garbine Muguruza, se afla pe pozitia a treia in topul favoritelor, cu cota 5.00.Sofia Kenin are cele mai mici sanse de a castiga Australian Open 2020, bookmakerii acordandu-i cota 8.00 la un succes surprinzator.1. Ashleigh Barty 2.302. Simona Halep 3.003. Garbine Muguruza 5.004. Sofia Kenin 8.00Semifinalele feminine de la Australian Open se vor desfasura joi, iar finala e programata pentru sambata.I.G.