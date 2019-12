Campioana olimpica s-a accidentat si nu va participa la Australian Open: "Cosmarul" Simonei Halep ii ia locul pe tabloul principal

Ziare.

Campioana olimpica din 2016 s-a accidentat la umar si nu-si va reveni la timp pentru a participa la primul Grand Slam al anului.Organizatorii turneului de la Antipozi anunta ca locul jucatoarei din Puerto Rico pe tabloul principal va fi luat de Kaia Kanepi.Jucatoarea din Estonia, ajunsa la 34 de ani, e o adevarata specialista a turneelor de Grand Slam, avand la activ 6 prezente in sferturile de finala!Kaia Kapeni a produs o surpriza de proportii la US Open 2018, trecand in prima runda de Simona Halep.Australian Open 2019 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.