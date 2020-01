Caroline Wozniacki o acuza de practici imorale pe noua senzatie a tenisului feminin

Ziare.

Wozniacki a invins-o pe Yamstremska in turul 2 de la Australian Open cu 7-5, 7-5, dar spune ca ucraineanca a apelat la un tertip.Astfel, daneza a acuzat faptul ca adversara a cerut un time-out medical la finalul primului set, din dorinta de a o scoate din ritm."A vrut sa ma scoata din ritm! Cand scorul era 5-4 arata perfect si se misca absolut normal!Nu e pentru prima data cand face asta, asa ca eram pregatita de manevrele ei! Am incercat sa imi pastrez concentrarea si sa nu-mi pierd ritmul", a spus Wozniacki intr-o conferinta de presa.Dayana Yastremska este considerata o mare promisiune a tenisului feminin, ce ocupa locul 21 WTA desi are doar 18 ani.Ea este antrenata din aceasta iarna de Sascha Bajin, omul care a dus-o pe Naomi Osaka pe primul loc in clasamentul WTA.C.S.