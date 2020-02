Ce spune Dominic Thiem dupa a treia sa finala de Mare Slem pierduta

Ziare.

Thiem, 5 mondial ATP , a fost invins in cinci seturi de catre noul lider mondial ATP, Novak Djokovici , scor 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, dupa fix patru ore de joc.Austriacul ce putea fi primul castigator de Grand Slam din Austria dupa Thomas Muster a fost vizibil suparat si dezamagit la festivitatea de premiere de dupa meci, unde a declarat:"As vrea sa incep cu mari felicitari pentru Nole, e o mare victorie pentru el. E ceva ireal ce face pe teren, ce a facut in tenisul mondial in acesti ani. Cred ca a adus tenisul masculin modern la cu totul alt nivel. Am simtit ca mi-a lipsit un pic sa castig azi, dar felicitari tie, ai fost mai bun. Cred ca s-a vazut si inainte si pe durata acestui turneu ca sunt lucruri mult mai grave si mai importante decat tenisul. Sper ca Australia sa isi revina, e o tara atat de frumoasa, imi doresc ca oamenii care au fost afectati de incendiile devastatoare din aceste luni sa isi revina cat mai grabnic.Am simtit un asemenea suport din partea fanilor de aici, cred ca acesta este unul dintre cele mai frumoase evenimente din an. Revenim mereu cu placere la Antipozi, multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi pe parcursul acestei calatorii", declara cu multa emotie in glas Thiem.Citeste si:La finalul lui 2019, Thiem a pierdut si finala Turneului Campionilor de la Londra, in dauna lui Stefanos Tsisipas.Acum, scorul la capitolul intalniri directe este 8-4 in favoarea lui Djokovici, care pierduse ultimele doua dueluri directe cu sarbul.D.A.