Ce spune Sofia Kenin inaintea finalei de la Australian Open

Ziare.

com

Tanara tenismena americana, ajunsa in ultimul act dupa ce- a invins-o surprinzator in semifinale pe Ashleigh Barty , spune ca n-are preferinte.Mai mult, Sofia Kenin, in varsta de doar 21 de ani, dezvaluie ca nici macar nu se va uita la intalnirea dintre cele doua."Nici nu ma voi uita la meci. O sa ma relaxez si sa ma bucur de moment. Indiferent cine imi va fi adversara, va fi cu siguranta un meci bun si abia astept finala", a spus Sofia Kenin la interviul de dupa meciul cu Barty.Sofia Kenin s-a calificat joi dimineata in finala de la Australian Open dupa ce a invins-o in semifinale pe favorita gazdelor, Ashleigh Barty, in doua seturi, scor 7-6 (6), 7-5.Finala feminina de la Australian Open va avea loc sambata dimineata.E pentru prima oara cand Sofia Kenin ajunge in finala unui turneu de Grand Slam.I.G.