Cea mai titrata tenismena din istorie a facut topul celor mai bune jucatoare: Serena Williams nu ocupa primul loc

In ierarhia realizata de Court pe primul loc nu se afla Serena Williams , ci Steffi Graf. Aceasta are 22 de Grand Slam-uri, in timp ce Serena are 23."Ambele sunt mari campioane, dar intotdeauna am crezut ca Steffi a fost mai buna. Este favorita mea. Iubeam sa o privesc datorita stilului sau atletic. Apoi vine Serena, are un serviciu incredibil", a spus Court, citata de WTVBam Pe locul trei in acest top se afla Billie Jean King, urmata de Martina Navratilova si Chris Evert.In top 10 se mai regasesc Maria Bueno, Evonne Goolagong Cawley, Venus Williams , Monica Seles si Justine Henin C.S.