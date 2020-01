Cotele la pariuri pentru castigatoarea Australian Open dupa surprizele de proportii din ultimele zile: Simona Halep, a doua favorita

Ziare.

Principala favorita la castigarea Grand Slam-ului de la Antipozi e considera reprezentanta gazdelor, Ashleigh Barty.Imediat in spatele liderului WTA se afla Simona Halep, in timp ce Petra Kvitova e vazuta cu sansa a treia la un triumf.1. Ashleigh Barty 2.752. Simona Halep 43. Petra Kvitova 64. Garbine Muguruza 12-. Cori Gauff 126. Elise Mertens 16-. Sofia Kenin 16-. Angelique Kerber 169. Kiki Bertens 2010. Qiang Wang 25Vezi: Surprize uriase la Australian Open: Rezultatele complete de sambata si programul optimilor de finala Anul trecut, Australian Open a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.