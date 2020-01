Djokovic cere ca Australian Open sa fie amanat

Ziare.

Ocupantul locului 2 in clasamentul ATP se teme ca incediile cu care Australia se confrunta in aceasta perioada ar putea afecta sanatatea tenismenilor."Daca sanatatea jucatorilor va fi pusa in pericol, trebuie luata in calcul amanarea evenimentului. E ultima solutie, dar nu putem exclude aceasta varianta", a spus Djokovic.Australian Open incepe pe 20 ianuarie, insa cerul orasului Melbourne, in care se va disputa turneul, este acoperit de fum!Peste 7 milioane de hectare de vegetatie au ars in ultimele saptamani in Australia, statele cele mai afectate fiind New South Wales, Victoria si Queensland.De la inceputul anotimpului de incendii, in septembrie, cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata, alte zeci sunt date disparute si peste 1.300 de case s-au transformat in cenusa.De asemenea, zeci de mii de animale au murit.20 ianuarie - 2 februarie e perioada in care e programat Australian Open 2020.I.G.