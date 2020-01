Djokovic si-a aflat adversarul din finala masculina de la Australian Open 2020

Ziare.

Favoritul numarul 5 a trecut in semifinale de favoritul numarul 7, neamtul Alexander Zverev, in patru seturi, scor 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4), dupa 3 ore si 33 de minute.Dupa victoria surprinzatoare din sferturi in fata lui Rafael Nadal, Thiem a inceput mai slab meciul cu Zverev, insa a revenit in urmatoarele seturi si s-a calificat pentru prima oara in ultimul act al Grand Slam-ului de la Melbourne.Finala masculina de la AO 2020, dintre Novak Djokovic si Dominic Thiem, se va disputa duminica dimineata.Va fi cea de-a 11-a intalnire directa intre Novak Djokovic si Dominic Thiem, scorul fiindu-i favorabil lui Nole, cu 6-4. Austriacul a castigat insa ultimele doua intalniri directe, la Roland Garros 2019 si Turneul Campionilor 2019.Anul trecut, turneul de la Melbourne a fost castigat de Novak Djokovic, dupa o finala cu Rafael Nadal.I.G.