"Doua tenismene au izbucnit in lacrimi la Australian Open"

Anisimova a inceput sa planga in timpul conferintei de presa cand a fost intrebata despre decesul tatalui sau, ce s-a produs in urma cu cateva luni."Chiar e necesar sa vorbim despre asta imediat dupa meci?", a spus Anisimova cu ochii in lacrimi, pentru ca apoi sa paraseasca sala de conferinte.De asemenea, si Carla Suarez Navarro a plans astazi la Australian Open.Iberica a fost emotionata de faptul ca i s-a amintit ca aceasta este ultima sa prezenta la Melbourne , in conditiile in care se va retrage la finalul acestui sezon.Suarez Navarro a plans imediat dupa ce i s-a adresat intrebarea si a cerut un moment de pauza.Apoi, ea a revenit la conferinta de presa sustinuta dupa victoria din meciul cu Aryna Sabalenka.C.S.