Doua tenismene romane au fost eliminate, joi, de la Australian Open

Irina Begu si Kristyna Pliskova (Cehia) au fost invinse de americancele Desirae Krawczyk/Jessica Pegula cu 6-3, 6-2, dupa 68 de minute.Invingatoarele au avut procentaje mai bune la ambele servicii si au dominat raportul mingilor direct castigatoare, 26-10. Begu si Kristyna Pliskova au pierdut si in primul tur la simplu.Perechea romano-rusa Irina Bara/Ekaterina Alexandrova a fost invinsa fara drept de apel de cuplul Kaitlyn Christian (SUA)/Alexa Guarachi (Chile), cu 6-1, 6-2, in doar 55 de minute.Perechile invinse in prima runda vor primi fiecare 25.000 de dolari australieni si 10 puncte WTA la dublu.Meciul pe care romanca Raluca Olaru si slovena Dalila Jakupovic trebuiau sa il dispute impotriva favoritelor numarul doi, Timea Babos (Ungaria) si Kristina Mladenovic (Franta), in primul tur, a fost reprogramat.