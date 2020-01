Federer si Djokovici, victorii relativ facile la Australian Open. Rezultatele complete de duminica si primele sferturi cunoscute de pe tabloul masculin

Ziare.

com

Un tablou masculin care si-a disputat duminica 4 meciuri din optimile de finala, meciuri in care am avut si cateva surprize majore.Locurile 2 si 3 ATP si-au castigat meciurile intr-o maniera destul de clara. Mai intai Nole Djokovici a castigat in trei seturi intalnirea cu Diego Schwartzman din Argentina, scor 6-3, 6-4, 6-4.In ultima intalnire a zilei, Roger Federer, favoritul 3, a castigat dupa ce a pierdut primul set in dauna lui Marton Fucsovics din Ungaria, scor 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, dupa 2 ore si 13 minute de joc.Milos Raonici s-a calificat si el in sferturi, acolo unde va da piept cu Novak Djokovici. In optimi, canadianul a trecut mult prea usor de Marin Cilici, campion de Mare Slem in cariera, la US Open, scor 6-4, 6-3, 7-5.In fine, favoritul 12 Fabio Fognini din Italia a pierdut poate surprinzator la locul 100 ATP, Tennys Sandgren din SUA, dupa o partida foarte lunga si tensionata intre cei doi sportivi, cu multe rabufniri nervoase ale sotului Flaviei Pennetta, fosta campioana la US Open.Americanul a castigat cu 7-6, 7-5, 6-7, 6-4, dupa 3 ore si 26 de minute de partida.Iata rezultatele complete de duminica de la Australian Open:In sferturi, cunoastem deja si primele doua partide, e vorba de:Campionul en-titre de la Melbourne este sarbul Novak Djokovici, locul 2 mondial ATP.Turneul de la Antipozi e dotat cu premii in valoare totala de 49,1 milioane de dolari si este televizat in intregime pe EuroSport.Citeste si: