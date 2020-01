Finalista de anul trecut de la Australian Open merge in sferturile de finala cu mari emotii

Ziare.

com

Kvitova, favorita 7, a dispus de Sakkari, locul 23 in lume, scor 6-7, 6-3, 6-2, dupa doua ore si 16 minute de tenis echilibrat, in care Sakkari a pus-o serios la munca pe dubla campioana de la Wimbledon Petra, fost loc 2 mondial WTA , chiar dupa finala pierduta anul trecut la Osaka, va evolua in sferturile de finala cu invingatoarea partidei Barty - Riske, meci care are loc tot duminica, dupa ora 10 la Australian Open, pe arena Rod Laver.Tot duminica, Cori Gauff, 15 ani, noua senzatie a tenisului mondial, a fost eliminata si ea in trei seturi, de catre Sofia Kenin, locul 15 in lume, si ea din Statele Unite. Cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Stim ca Simona Halep va evolua in optimile de finala luni dimineata, cu Elise Mertens, meci care va incepe la ora noastra locala 2.00, LIVE text pe Ziare.com.Turneul de la Australian Open este dotat cu premii in valoare totala de 49,1 milioane de dolari.