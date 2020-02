Garbine Muguruza, reactie vehementa dupa esecul de la Australian Open

Ziare.

com

Tenismena iberica i-a acuzat pe jurnalisti ca "arunca cu noroi in ea"."Jurnalistii m-au tratat foarte urat! Incerc sa nu mai citesc nimic, dar astzi vorbesc frumos de mine si maine arunca cu noroi! Poate ca in tenis nu mai este aceeasi pasiune ca inainte", a spus Muguruza, conform GoTennis.De altfel, pe parcursul Australian Open, un jurnalist i-a spus Muguruzei ca in ultimii doi ani a fost "in coma", fapt ce a infuriat-o.Amintim ca americanca Sofia Kenin a castigat, sambata, finala Australian Open 2020 , dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza.Sportiva in varstaa de 21 de ani s-a impus dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore, scor 4-6, 6-2, 6-2.Dupa parcursul de la Australian Open, Sofia Kenin face un salt de opt locuri in clasamentul WTA si ajunge pe 7.C.S.