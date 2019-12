Impacare istorica in tenisul feminin

Ziare.

Cea mai titrata tenismena din istorie a anuntat astfel ca, dupa doi ani de boicot, va participa la meciurile de la Australian Open.De altfel, organizatorii de la Melbourne , care au criticat-o adesea, au hotarat sa-i organizeze un eveniment special pentru a celebra implinirea a 50 de ani de cand Court a castigat toate cele patru Grand Slam-uri intr-un singur sezon."Abia astept aceasta sarbatoare! Nu-mi vine sa cred ca au trecut 50 de ani. Va fi placut sa-mi vad din nou colegele. Va multumesc ca m-ati invitat!", a spus Court intr-un comunicat de presa.In 2017, Court a starnit valuri in lumea tenisului dupa ce s-a declarat public impotriva casatoriilor intre oameni de acelasi sex.Ca urmare a acestor declaratii, multi australieni au propus chiar ca numele arenei de la Melbourne, "Margaret Court", sa fie schimbat.Margaret Court are in total 24 de titluri de Grand Slam, intre care 11 castigate la Australian Open. Ea are 77 de ani.C.S.