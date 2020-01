Inca o tenismena romana pe tabloul principal de la Australian Open

Ziare.

Jucatoarea aflata pe locul 128 in clasamentul WTA a trecut in ultima runda a calificarilor de elvetianca Stefanie Voegele (locul 117 WTA).Monica s-a impus in trei seturi, cu 6-2, 3-6, 6-4.Prezenta pe tabloul principal al Grand Slam-ului australian ii garanteaza Monicai un cec in valoare de 90.000 de dolari australieni si 19 puncte in clasamentul WTA.In acest moment, Romania are patru tenismene pe tabloul principal: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Monica Niculescu.O alta tenismena din Romania, Gabriela Ruse, va ajunge pe tabloul principal, daca o va invinge maine in ultima runda a calificarilor pe americanca Caty McNally.I.G.