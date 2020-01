Incepe Australian Open 2020: Iata cine va televiza

Ziare.

com

Meciurile vor fi televizate in tara noastra de postul Eurosport, prin cele doua canale pe care le detine.Romania are trei tenismene prezente pe tabloul principal, iar in primul tur vor juca dupa urmatorul program:Sorana Cirstea vs Barbora StrycovaSimona Halep vs Jennyfer BradyIrina Begu vs Kiki BertensToate meciurile tenismenelor romane de la Australian Open 2020 vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.20 ianuarie - 2 februarie e perioada in care se desfasoara Australian Open 2020.I.G.