Incidente la Australian Open: Politia a intervenit, fanii acuza ca sunt victima rasismului

Incidentul a avut loc in timpul partidei dintre Maria Sakkari si japoneza Nao Hibino.Politia a intervenit pentru a scoate din arena un grup de 20 de suporteri greci care se manifesta foarte galagios, in stilul meciurilor de fotbal.Acestia au fost interzisi la meciurile de la Australian Open 2020.Conform unui comunicat al politiei, s-a ajuns la aceasta decizie deoarece acestia au primit numeroase avertismente pe care le-au ignorat.In schimb, fanii greci sustin ca sunt victima rasismului in Australia."Nu-mi vine sa cred ce s-a intamplat! Am venit sa ne sustinem tara, cantam si oamenii astia ne-au dat afara fara niciun motiv! E o abordare rasista", a spus Armani Nikkas, un fan grec, pentru News.com.au C.S.