La 15 ani, Coco Gauff uimeste lumea tenisului: A invis-o pe campioana de la Australian Open

Vineri dimineata adolescenta a mai facut o victima de lux in drumul ei spre elita WTA , reusind sa o invinga pe nimeni alta decat campioana in exercitiu de la Australian Open Gauff, care in runda precedenta trecuse de Sorana Cirstea , a invins-o pe Osaka in doua seturi, scor 6-3, 6-4.Numai o ora si opt minute a durat intalnirea dintre cele doua."Acum doi ani pierdeam aici in primul tur la juniori, iar acum am ajuns la acest nivel. Sincer, mi-am spus doar sa iau fiecare punct in parte si sa nu ma concentrez pe altceva", a spus jucatoarea dupa meci.Calificarea in turul 4 de la Australian Open o va aduce pe Gauff pentru prima data in Top 50 WTA, ea urmand a face un salt de cel putin 17 pozitii in ierarhia feminina.M.D.