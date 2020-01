Nadal il invinge pe Kyrgios dupa un meci spectaculos: Iata cum arata sferturile masculine de la Australian Open

Ziare.

com

Tenismenul iberic s-a impus in patru seturi, scor 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4), dupa trei ore si 40 de minute.Mai departe, in sferturile de finala, Rafael Nadal, o singura data castigator la Melbourne (2009), il va intalni pe favoritul numarul 5, austriacul Dominic Thiem.Rafael Nadal (fav.1) - Dominic Thiem (fav.5)Stan Wawrinka (fav.15) - Alexander Zverev (fav.7)Tennys Sandgren - Roger Federer (fav.3)Milos Raonic (fav.32) - Novak Djokovic (fav.2)Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.Anul trecut, turneul de la Antipozi a fost castigat de Novak Djokovic, dupa o finala cu Rafael Nadal.I.G.