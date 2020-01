Navratilova si McEnroe au incalcat protocolul Australian Open cu un mesaj controversat: Organizatorii i-au taxat

Ziare.

Cei doi fosti mari tenismeni au afisat un banner pe care scria "Evonne Goolagong Arena", cerandu-le astfel organizatorilor sa schimbe numele arenei Margaret Court.Navratilova si McEnroe au recurs la acest gest din cauza declaratiilor dure facute de Court impotriva homosexualilor.Evonne Goolagong a fost o mare tenismena din Australia, ce are 7 turnee de Grand Slam in palmares. In schimb, Court are 24 de trofee de Grand Slam si este cea mai titrata din istorie.In replica, organizatorii de la Australian Open au transmis ca "doi invitati de marca au incalcat protocolul competitiei" prin bannerul afisat.In schimb, Navratilova si-a motivat gestul spunand ca numele arenei trebuie schimbat."Simteam ca aceasta discutie s-a incheiat. M-am gandit ca Tennis Australia va face ceva sau conducerea regiunii Victoria, dar nimic nu s-a intamplat. Iar Margaret ataca in continuare comunitatile homosexuale.Sotia mea Julia mi-a spus ca ma plang despre asta, dar ce am de gand sa fac? Si i-am sps ca am facut tot ce am putut, am scris o scrisoare, am fost vocala, iar cand am ajuns aici am avut ideea banner-ului", a afirmat Navratilova la BBC.In urma cu o zi, si McEnroe s-a aratat iritat de convingerile homofobe ale lui Court si a afirmat ca se roaga ca Serena Williams sa-i doboare recordul."Exista un singur lucru mai lung decat lista realizarilor din tenis ale lui Court: lista cu jigniri si declaratii homofobe! Sa va dau cateva exemple. In timpul regimului apartheid din Africa de Sud, ea a spus 'Iubesc Africa de Sud. Au o situatie rasiala organizata mai bine ca peste tot'.Ce?! Despre copiii transgenderi si LGBTIQ: 'Este lucrarea diavolului... tenisul este plin de lesbiene'. Margaret Court, esti doar o matusa nebuna! Serena, fa-mi o favoare: mai castiga doua Grand Slam-uri anul acesta ca s-o lasam pe Margaret Court in trecut, acolo unde ii e locul", a spus John McEnroe la EuroSport.Margaret Court a avut numeroase astfel de declaratii in ultimii ani, spre furia australienilor. Ea a boicotat turneul la ultimele 3 editii pentru ca a fost criticata de organizatorii de la Australian Open.Serena Williams are 23 de turnee de Grand Slam in palmares, in timp ce Court are 24.C.S.