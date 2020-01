Nick Kyrgios si-a ales favorita la castigarea Australian Open: Suta la suta ea va lua trofeul

Ziare.

com

Controversatul Kyrgios spune ca nu are niciun dubiu ca Barty nu va reusi acest lucru."Suta la suta ea va fi! Este o campioana de Grand Slam! Au fost asteptari in privinta ei de cand o stiu! A rupt norma la junioare, apoi a parasit jocul pentru a-si face ordine in viata, in ganduri.Apoi s-a intors si face senzatie. Este favorita la castigarea trofeului la cum joaca. Vreau sa castige. Este minunat sa avem o australianca la acest nivel", a spus Kyrgios intr-o conferinta de presa.In semifinalele de la Australian Open, Barty o va intalni pe americanca Sofia Kenin.Australianca mai are un singur turneu de Grand Slam in palmares, castigat anul trecut la Roland Garros.C.S.