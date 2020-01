Noua senzatie a tenisului din circuitul WTA a fost eliminata de la Australian Open, dupa un 0-6 in setul decisiv

Ziare.

A fost un joc intre doua sportive din SUA, Cori Gauff versus Sofia Kenin, ultima fiind locul 15 in lume si favorita 14 la Antipozi.Kenin a avut nevoie de multa rabdare si tenacitate pentru a trece de mult mai tanara sa conationala. Scorul a fost 6-7, 6-3, 6-0, dupa doua ore si 11 minute de joc.Primul set a durat o ora si a fost unul in care Gauff si-a etalat marea calitate pe care o are in joc la frageda sa varsta, varsta la care a ajuns deja pe 67 in clasamentul WTA . In turul anterior, sportiva de culoare a eliminat-o pe Naomi Osaka , inca detinatoarea titlului la Australian Open.Kenin a dominat insa mansa secunda, pe care a castigat-o la trei, iar setul decisiv a fost doar o formalitate, 6-0, set terminat in doar 34 de minute. Gauff si-a aratat aici experienta foarte putina in circuitul WTA, dar a lasat de dorit si la capitolul pregatire fizica.Sofia Kenin este asadar in sferturi de finala la AO, acolo unde va da piept cu Ons Jabeur din Tunisia, sportiva care a trecut tot duminica de Qiang Wang cu 7-6, 6-1.In turul precedent, tunisianca dispusese de Caroline Wozniacki , in timp ce jucatoarea din China o eliminase pe Serena Williams Intregul turneu de la Antipozi este televizat pe EuroSport.Citeste si: