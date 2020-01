O noua surpriza pe partea de tablou a Simonei Halep de la Australian Open: O jucatoare din Top 5 WTA, invinsa categoric

Ziare.

Favorita numarul 5, Elina Svitolina, a parasit Grand Slam-ul de la Antipozi inca din prima saptamana, dupa ce a suferit o infrangere categorica.Tenismena din Ucraina a pierdut in doua seturi disputa cu Garbine Muguruza, scor 1-6, 2-6.Doar o ora si 7 minute a durat confruntarea dintre cele doua.Mai departe, in optimile de finala, jucatoarea iberica, ajunsa pe locul 32 in ierarhia WTA, o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Kiki Bertens si Zarina Diyas.Elina Svitolina e cea de-a 3-a jucatoare din Top 10 WTA eliminata sambata de la Australian Open, dupa Karolina Pliskova (fav.2) si Belinda Bencic (fav.6).I.G.