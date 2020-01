O tenismena cunoscuta s-a retras de la Australian Open 2020.

Ziare.

Nemtoaica Andrea Petkovici nu va participa la editia din acest an din cauza unei accidentari.Fosta jucatoare din top 10 WTA i-a informat pe accidentari ca simte dureri la genunchiul stang.Ea ocupa locul 78 in clasamentul mondial in momentul de fata.Andrea Petkovici a castigat din tenis premii de peste 7.5 milioane de dolari.C.S.