O tenismena de 14 ani din Andorra a triumfat la Australian Open in proba junioarelor

Victoria Jimenez Kasintseva se numeste ea si a castigat finala fetelor cu Weronika Baszak din Polonia, scor 5-7, 6-2, 6-2, dupa 2 ore si 6 minute de tenis de mare calitate pentru varsta acestor tenismene.Sportiva din Andorra era favorita 9 aici la Melbourne si devine primul sportiv din Andorra campion de Grand Slam din istoria acestei micute tari din Pirinei.Nascuta in Andorra si crescuta la academia de tenis a tatalui sau din Barcelona , Jimenez Kasintseva si-a facut debutul chiar aici la Melbourne, intr-un turneu de GS la juniori.Interesant este ca andorreza a trebuit sa salveze trei mingi de meci in partida din turul III de la Antipozi, castigata pana la urma cu Melania Delai din Italia, scor 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7).De asemenea, in sferturile de finala, a intors de la 0-1 la seturi in partida cu Robin Montgomery, SUA, favorita 2, scor 1-6, 7-5, 6-2.Reamintim faptul ca la senioare, Sofia Kenin a triumfat dupa o finala asemenatoare ca scor cu cea de la junioare, scor 4-6, 6-2, 6-2.