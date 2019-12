O tenismena de top a anuntat ca nu va participa la Australian Open 2020

Ziare.

Rafa Nadal si Ashleigh Barty sunt liderii mondiali inaintea editiei a 115-a a Australian Open, care se va desfasura intre 20 ianuarie si 7 februarie.Lista participantilor il include si pe argentinianul Juan Martin del Potro, care revine dupa o pauza de sase luni din cauza unei accidentari. El are clasamentul protejat si ocupa locul 22 in topul ATP.Singura absenta din Top 50 este a Victoriei Azarenka, dubla campioana la Australian Open, care s-a retras sambata din motive neclare.Ultimii zece ani au fost dominati in turneul masculin de Novak Djokovic (6) si Roger Federer (3), singurul intrus fiind elvetianul Stan Wawrinka in 2014.Turneul feminin a avut in schimb sapte campioane diferite in ultimii zece ani, Serena Williams dominand decada cu 3 victorii, in timp ce ultima campioana a fost japoneza Naomi Osaka.