O tenismena din Tunisia continua sa faca senzatie la Australian Open

Duminica, in faza optimilor de finala, tunisianca de pe 78 WTA a trecut si de Qiang Wang din China, scor 7-6, 6-1. Partida a durat o ora si 19 minute, fiind controlata intr-o maniera destul de categorica de jucatoarea africana.Wang este pe locul 29 WTA si tocmai o eliminase in turul anterior pe Serena Williams din SUA, fiind favorita 27 aici la Melbourne.Dupa aceasta calificare in sferturile de finala, acolo unde va da piept cu Sofia Kenin din SUA, tunisianca a devenit prima jucatoare din zona araba care ajunge intr-un sfert de finala la un Mare Slem.Sofia Kenin a trecut de Cori Gauff tot in aceasta duminica dimineata, un meci care s-a terminat cu un categoric 6-0 in decisiv in favoarea sportivei de pe locul 15 mondial.Australian Open, un turneu de Mare Slem cu premii in valoare totala de 49,1 milioane de dolari, este televizat in intregime pe postul TV EuroSport.Citeste si: