O tenismena s-a retras de la Australian Open: Nu mai puteam sa respir

Ziare.

com

Slovena a abandonat in timpul meciului cu Stefanie Vogele, dupa ce i s-a facut rau din cauza aerului irespirabil."Am fost cu adevarat speriata ca ma voi prabusi. Din acest motiv m-am asezat pe teren deoarece nu mai puteam sa merg. Nu am astm si nu am avut niciodata probleme de respiratie. Chiar imi place caldura.Nu mai puteam sa respir si m-am lasat pe teren. Nu este sanatos pentru noi! Am fost surprinsa, ma gandeam ca nu o sa jucam, dar nu avem de ales", a spus Jakupovici la conferinta de presa.De asemenea, antrenamentele sportivilor programate astazi la Australian Open au fost anulate din acelasi motiv.Tot la Melbourne , dar pe stadionul Kooyong, meciul demonstrativ dintre Maria Sharapova si Laura Siegemund a fost anulat din cauza problemelor cu calitatea aerului.Scorul era 7-6 (4), 5-5 pentru Sharapova cand organizatorii au decis sa suspende partida.C.S.