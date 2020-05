Organizatorii de la Australian Open pregatesc doua masuri fara precedent

Ziare.

Directorul turneului, Craig Tiley, a anuntat ca jucatorii ar putea fi obligati sa stea in carantina inainte de inceperea turneului, dupa ce ajung in Australia.In plus, in tribune ar putea fi primiti doar rezidenti din Australia."Sunt mai multe scenarii pe care le luam in calcul. Cea mai probabila este sa jucam Australian Open doar cu fanii australieni si cu jucatorii care pot ajunge aici, dar acestia vor trebui sa respecte masurile de carantina", a spus Tiley, conform Punto de Break. Datele de organizare ale Roland Garros si Wimbledon au fost deja afectate de contextul actual.Roland Garros a fost reprogramat si va avea loc in septembrie, in timp ce Wimbledon a fost anulat si urmatoarea editie este programata in 2021.C.S.