Organizatorii de la Australian Open pregatesc o masura disperata

Ziare.

com

Aerul din Australia a devenit foarte putin respirabil pe fondul numeroaselor incendii, astfel ca se vorbeste tot mai des despre conditiile in care va avea loc Australian Open.Organizatorii dau asigurari ca editia din 2020 nu este in pericol si au gasit si o masura disperata la care sunt pregatiti sa apeleze.In cazul in care problemele vor persista, turneul se va disputa in totalitate in sala.Pe langa cele trei arene cu acoperis, organizatorii mai anunta ca au gasit in oras alte opt terenuri de tenis in sala, pe care pot fi mutate meciurile."Sunt suficiente sali acoperite in Melbourne . Trebuie sa fim pregatiti petnru orice. Sanatatea jucatorilor este prioritatea noastra", a spus directorul turneului, Craig Tiley, citat de GoTennis Australian Open 2020 va lua startul pe 20 ianuarie.C.S.