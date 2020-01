Performanta uriasa: Un tenismen roman a castigat titlul la Australian Open

Ziare.

In finala, perechea romano-austriaca s-a impus in fata lui Mikolaj Lorens (Polonia) si Karlis Ozolins (Estonia) in trei seturi, scor 6-7 (8), 7-5, 10-4.Ionel si Riedi, favoritii numarul cinci, au obtinut victoria dupa o ora si jumatate.Precedentul titlu de Grand Slam al Romaniei la juniori a fost obtinut la dublu de Ioana Ducu si Ioana Loredana Rosca, in 2014, la Roland Garros.Anul trecut, Ionel a ajuns pana in semifinale la US Open, alaturi de polonezul Wojciech Marek.I.G.