Performanta uriasa: Un tenismen roman, in finala la Australian Open

Ionel si Riedi, favoritii numarul cinci, au obtinut victoria dupa 67 de minute. Ei au luat primul set cu 7-5, dupa ce au avut un final mai bun, fortand la 5-5. In actul secund, Nicholas Ionel si partenerul sau au transat disputa intorcand scorul de la 2-3 la 5-3, castigand cu 6-4.Invingatorii au avut 5 asi, iar elvetienii au reusit 3, fiecare pereche facand cate 3 duble greseli. Invingatorii au avut procentaje mai bune la ambele servicii si au dominat la mingile direct castigatoare, 23-16.In finala de vineri, Ionel si Riedi vor intalni perechea compusa din polonezul Mikolaj Lorens si letonul Karlis Ozolins.Pentru Nicholas David Ionel a fost a doua semifinala consecutiva de dublu la un turneu de Mare Slem, dupa ce a atins penultimul act la US Open, anul trecut, alaturi de polonezul Wojciech Marek.Anul trecut un alt junior roman, Filip Cristian Jianu, a atins semifinalele probei de dublu la Antipozi, alaturi de spaniolul Nicolas Alvarez Varona.Ultimul titlu de Mare Slem al Romaniei la juniori a fost obtinut la dublu de Ioana Ducu si Ioana Loredana Rosca, in 2014, la Roland Garros, dupa o finala cu CiCi Bellis (SUA)/Marketa Vondrousova (Cehia).